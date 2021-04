Anticipazioni Una Vita, Puntate dal 26 Aprile al 2 Maggio 2021: Genoveva Vuole Assassinare Ursula! (Di mercoledì 21 aprile 2021) Anticipazioni Una Vita, trama Puntate dal 26 Aprile al 2 Maggio 2021: Genoveva inizia a pianificare l’omicidio di Ursula, mentre Marcia decide di perdonare Santiago e di lasciare Acacias insieme a lui… Lo scontro tra Genoveva ed Ursula è ancora molto aperto ad Una Vita. Le due donne continuano a minacciarsi a vicenda e provano a distruggersi. Il capolinea però sta per arrivare e la Salmeron intende mettere fine alla questione. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Una Vita: dove eravamo rimasti Marcia riesce a fornire un alibi di ferro a Santiago. Mendez così prova ad interrogare Andrade, pensando che possa aver causato lui l’incidente a Felipe. La ragazza viene a sapere ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 21 aprile 2021)Una, tramadal 26al 2inizia a pianificare l’omicidio di Ursula, mentre Marcia decide di perdonare Santiago e di lasciare Acacias insieme a lui… Lo scontro traed Ursula è ancora molto aperto ad Una. Le due donne continuano a minacciarsi a vicenda e provano a distruggersi. Il capolinea però sta per arrivare e la Salmeron intende mettere fine alla questione. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Una: dove eravamo rimasti Marcia riesce a fornire un alibi di ferro a Santiago. Mendez così prova ad interrogare Andrade, pensando che possa aver causato lui l’incidente a Felipe. La ragazza viene a sapere ...

Advertising

sole24ore : Nasce Twitter Spaces e @sole24ore, primo giornale italiano, debutta qui con una diretta live oggi alle h21, con ant… - CanaYamana : RT @Mariagenn59: Mi rivolgo a tutte quelle sfigate che parlano solo per dar fiato alla bocca ,informatevi prima . Il Tapiro e' stato conse… - Hola460883121 : RT @Mariagenn59: Mi rivolgo a tutte quelle sfigate che parlano solo per dar fiato alla bocca ,informatevi prima . Il Tapiro e' stato conse… - tropasuka : RT @Mariagenn59: Mi rivolgo a tutte quelle sfigate che parlano solo per dar fiato alla bocca ,informatevi prima . Il Tapiro e' stato conse… - katinturkisland : RT @Mariagenn59: Mi rivolgo a tutte quelle sfigate che parlano solo per dar fiato alla bocca ,informatevi prima . Il Tapiro e' stato conse… -