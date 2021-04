Addio SuperLega | Agnelli si arrende | ' Non si può fare torneo con 6 club' Crolla il titolo in borsa | - 12 | 35%

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Addio SuperLega

No alla... Vergognati!', si legge ancora sullo striscione, che in queste ore sta facendo il giro dei social e che sembra riferito al presidente del club Andrea Agnelli.Dopo l'dei club inglesi e ad appena 48 ore dall'annuncio della partenza, lasi ferma. Poco prima delle due di notte è stato rilasciato un breve comunicato che - di fatto - sospende, almeno ...L'Atletico Madrid lascia la Superlega, ecco il comunicato ufficiale. IL COMUNICATO - Il consiglio di amministrazione dell'Atlético de Madrid, riunitosi questo mercoledì mattina, ha deciso di ...Roma – A meno di 48 ore dalla sua nascita e dopo due giorni di bufera, la Superlega non esiste più. Con l’addio delle sei squadre inglesi e l’annuncio ufficiale dell’Inter che si è detta non più ...