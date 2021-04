Accordo Ue sul clima: entro il 2030 via il 55% dell’emissioni di Co2 (Di mercoledì 21 aprile 2021) di Alessio Pisanò Leggi su dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) di Alessio Pisanò

Advertising

M5S_Europa : Raggiunto l'accordo sulla Legge europea sul #Clima, che traghetterà l’#UE verso lo storico traguardo del primo cont… - CarloCalenda : Parli dei soci del Governo dopo accordo firmato da Conte? Perché gli indiani, come li chiami tu, io li gestivo con… - andreabettini : La negoziatrice dell'Accordo di Parigi sul clima @CFigueres a @RaiNews: 'Ci restano nove anni per dimezzare le emis… - Wulfuhm : @pinomarte168 @valy_s Insomma non sono pochi. Non dico che è automatico. Bisogna anche vedere se ci sono danni sul… - ansaeuropa : Le reazioni del Parlamento europeo all'accordo sulla legge sul Clima #ANSAEuroparlamento @PE_Italia #climatelaw -