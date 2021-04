Zamparini | “De Laurentiis mi propose 30 milioni e Jorginho per Dybala Fui un cretino a rifiutare”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 20 aprile 2021) Maurizio, ex presidente del Palermo, ha parlato così ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “Demiun super affare di mercato, ma io non accettai. Voleva darmipiù trentadi euro per prendere. Non ‘accettai perchè l’unico che mi parlava bene diera Rino Foschi che capisce di calcio molto più di me. Fui una non accettare, anche perché poi sapete tutti quanto è costatoal Chelsea. Alla fine ho ceduto alle lusinghe di Marotta e lo cedetti alla Juventus. Per me il Napoli conavrebbe potuto vincere il titolo. Non è Messi, ma un grandissimo calciatore sulla scia del campione argentino. Il Napoli con lui avrebbe fatto sicuramente ...