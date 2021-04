Xi-Jinping | “Decisioni globali non spettano a pochi Paesi”

(Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente cinese Xi-ha aperto il Forum Boao per l’Asia esortando tutti idel mondo a cooperare sulle grandi sfide e affermando che le questioninon possono essere decise solo da. Xi, inoltre ha aggiunto che non c’è posto per l’unilateralismo o l’egemonia. E che sopraffare gli altri e intromettersi negli

Ultime Notizie dalla rete : Jinping Decisioni

Ledi carattere globale non devono essere prese da un numero ristretto di Paesi e il mondo ... Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi, aprendo il Boao Forum, un evento descritto dai ...Il presidente cinese Xiha aperto questa mattina il Forum Boao per l' Asia esortando tutti i Paesi del mondo a cooperare sulle grandi sfide e affermando che "le questioni globali non possono essere decise solo da ...Le decisioni di carattere globale non devono essere prese da un numero ristretto di Paesi e il mondo deve andare verso una maggiore integrazione economica globale. Lo ha dichiarato il presidente cines ...Il Presidente cinese ha esortato tutti Paesi del mondo a cooperare attaccando la “mentalità da guerra fredda”: “Il mondo vuole giustizia, non ...