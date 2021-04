Tre anfore romane ritrovate nel mare di Mondello

Leggi su dire

(Di martedì 20 aprile 2021) PALERMO – Tre anfore romane, databili tra il secondo secolo avanti Cristo e il secondo secolo dopo Cristo, del tipo ‘Dressel 2/4’ con bordo arrotondato e anse bifide, sono state ritrovate nello specchio d’acqua antistante a Mondello, borgata marinara di Palermo, grazie all’attività di monitoraggio e vigilanza della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana. Le anfore, che si trovavano a circa cento metri di distanza dall’antico stabilimento balneare della borgata, a una profondità di dodici metri, sono state individuate da Stefano Vinciguerra, coordinatore del gruppo subacqueo della SopMare, nel corso di un’immersione. “È una stagione molto fortunata per l’archeologia subacquea – dice l’assessore regionale ai Beni culturali, Alberto Samonà -. Nell’arco di pochi mesi nelle acque della Sicilia sono stati individuati, e in molti casi recuperati, importanti reperti relativi a diversi periodi storici: dall’antichità alla prima metà del Novecento. Appena dieci giorni fa, infatti, nelle acque antistanti Ognina, a Siracusa, è stato individuato un aereo risalente alla seconda guerra mondiale. Un ambito, quello in cui opera la SopMare, di grande importanza per il governo regionale che sta dedicando sempre maggiore attenzione all’attività di ricerca e di valorizzazione del patrimonio sommerso, rafforzando le collaborazioni con organismi nazionali e internazionali.