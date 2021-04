Superlega già in crisi: Agnelli pronto a un passo indietro nella Juve, a rischio tutte le inglesi, Atletico e Barça. Stanotte il vertice d’urgenza (Di martedì 20 aprile 2021) Il progetto della Superlega sembra già in crisi a meno di due giorni dal suo annuncio. Le indiscrezioni delle ultime ore raccontano di diversi club intenzionati a fare un passo indietro, a cominciare dalle inglesi Chelsea e Manchester City. Secondo la Gazzetta dello sport, dopo le minacce del premier britannico Boris Johnson di frenare il torneo con una legge ad hoc, tutte le sei squadre inglesi starebbero valutando di ritirarsi dal progetto di Florentino Perez. Ma il fronte degli indecisi si sarebbe allargato anche alle spagnole Atletico Madrid e Barcellona. Il club di Lionel Messi avrebbe deciso di sottoporre la decisione di aderire al torneo alla decisione dei soci. Il terremoto delle ultime ore sta travolgendo anche casa Juve, ... Leggi su open.online (Di martedì 20 aprile 2021) Il progetto dellasembra già ina meno di due giorni dal suo annuncio. Le indiscrezioni delle ultime ore raccontano di diversi club intenzionati a fare un, a cominciare dalleChelsea e Manchester City. Secondo la Gazzetta dello sport, dopo le minacce del premier britannico Boris Johnson di frenare il torneo con una legge ad hoc,le sei squadrestarebbero valutando di ritirarsi dal progetto di Florentino Perez. Ma il fronte degli indecisi si sarebbe allargato anche alle spagnoleMadrid e Barcellona. Il club di Lionel Messi avrebbe deciso di sottoporre la decisione di aderire al torneo alla decisione dei soci. Il terremoto delle ultime ore sta travolgendo anche casa, ...

