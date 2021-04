Rigidamente Made in Italy | lavabile e con filtro a funzionamento meccanico intercambiabile Scusate se poco

(Di martedì 20 aprile 2021) Si chiama “Redx” ed è la nuova mascherina della Croce Rossa Italiana, sviluppata in collaborazione con la Accyourate Group Spa, che vorrebbe fare da contraltare al fenomeno delle false certificazioni e riportare l’attenzione sulla effettiva validità dei dispositivi in commercio. Leggi anche › Il Doodle di Google celebra il medico Wu Lien-teh, “padre” delle mascherine chirurgiche › Inquinamento, le mascherine anti Covid-19 stanno invadendo i mari e l’ambiente Arrivala nuova mascherina green della Croce Rossa. Mascherina Croce Rossa, tecnologica e green Un dispositivo dal prezzo contenuto che essendo oltretutto riutilizzabile offre una risposta anche alla questione dell’inquinamento prodotto dallo smaltimento, ...

...e volutamente 'in Italy' . YousafeRedXMask sar disponibile per il personale di Croce Rossa, nella versione con i loghi istituzionali, mentre per il mercato dei privati con il logo ..."Il vero elemento distintivo della Redx - Mask è l'assoluta affidabilità dei componenti costruttivi e del processo di produzione,e volutamente 'in Italy'". YousafeRedXMask sarà ...Una mascherina sicura e rispettosa dell’ambiente. E’ la « REDX-Mask- Un’Italia che Aiuta», sviluppata dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con ...