Playoff Eurolega 2021, gara-1 quarti di finale: programma, data, orario, tv (Di martedì 20 aprile 2021) Tutto è pronto per la caccia alle Final Four di Eurolega 2020/2021 che si disputeranno a Colonia. Al via i quarti di finale che vedranno impegnate in serie al meglio delle cinque partite le prime otto squadre aventi il miglior record vittorie/sconfitte al termine della regular season. L’Olimpia Milano dovrà vedersela col Bayern Monaco un vero e proprio derby italiano in panchina con Ettore Messina e Andrea Trinchieri sui due fronti. Dall’altra parte del tabellone, invece, ci sono due sfide da gustare non perdere: Anadolu Efes-Real Madrid e CSKA Mosca-Fenerbahce, già finale assoluta nel 2016. Chiude il quadro la sfida tra Barcellona e Zenit San Pietroburgo. Si inizia con gara uno nelle giornate di martedì 20 aprile e mercoledì 21 aprile con diretta televisiva esclusiva ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Tutto è pronto per la caccia alle Final Four di2020/che si disputeranno a Colonia. Al via idiche vedranno impegnate in serie al meglio delle cinque partite le prime otto squadre aventi il miglior record vittorie/sconfitte al termine della regular season. L’Olimpia Milano dovrà vedersela col Bayern Monaco un vero e proprio derby italiano in panchina con Ettore Messina e Andrea Trinchieri sui due fronti. Dall’altra parte del tabellone, invece, ci sono due sfide da gustare non perdere: Anadolu Efes-Real Madrid e CSKA Mosca-Fenerbahce, giàassoluta nel 2016. Chiude il quadro la sfida tra Barcellona e Zenit San Pietroburgo. Si inizia conuno nelle giornate di martedì 20 aprile e mercoledì 21 aprile con diretta televisiva esclusiva ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco Playoff Eurolega DIRETTA: gara-1 parte la rincorsa alla Final Four - #Olimpia… - aquila7630 : Presentazione e come seguire in tv e streaming il match #OlimpiaMilano-#BayernMonaco, gara 1 dei quarti di finale d… - sportface2016 : #Euroleague Regolamento quarti di finale playoff Eurolega 2021: come funziona, chi va alle Final Four - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: FORZA RAGAZZI ??? Al via i playoff di Eurolega: Milano è pronta a ospitare il Bayern Monaco di coach Trichieri ???????? Segu… - fabiocavagnera : KP0 E' CARICO «Abbiamo centrato l'obiettivo, i playoff, ma non siamo sazi. Anzi, io credo ciecamente che possiamo v… -