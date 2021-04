Pd, Renzi e ora Fratelli d'Italia: la giostra della Baffi continua (Di martedì 20 aprile 2021) di Giambattista Anastasio Certi politici fanno dei giri immensi e poi finisce che te li ritrovi sul versante esattamente opposto a quello dal quale erano partiti. È il caso di Patrizia Baffi, entrata ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 aprile 2021) di Giambattista Anastasio Certi politici fanno dei giri immensi e poi finisce che te li ritrovi sul versante esattamente opposto a quello dal quale erano partiti. È il caso di Patrizia, entrata ...

Ultime Notizie dalla rete : Renzi ora Razzi: "Ecco chi è il mandrake al governo. Così aiuto i pensionati con Tik - tok" A proposito di politica estera, Kim Jong - un come sta? "Ha avuto i suoi problemi, ma ora è acqua ... Secondo lei, Renzi ha fatto bene ad aprire una crisi? "Ha fatto benissimo, anzi lo doveva fare già ...

Baffi aderisce a Fratelli d'Italia Lasciato il posto in Consiglio Due mosse legate tra di loro nelle intenzioni della Baffi che, di fatto, dopo aver lasciato il Pd nell'ottobre 2019 ed essere confluita in Italia Viva di Renzi, ora ha maturato un altro cambio di ...

