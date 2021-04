Palermo, Miccoli: “Classifica dei rosa? Un dolore vederli lì, ma chi è davanti ha qualcosa in più. Ecco qual è il mio augurio” (Di martedì 20 aprile 2021) Parola a Fabrizio Miccoli. Ormai da ieri è in atto un vera e propria scissione nel mondo del calcio, scosso a seguito della notizia relativa alla nascita della Superlega: fondata da 12 club del "Vecchio Continente", tra cui Juventus, Inter e Milan per l'Italia. Ad unirsi al coro dei "no" al progetto ufficializzato fra domenica 18 e lunedì 19 aprile è l’ex attaccante di - tra le altre - Juventus, Fiorentina, Benfica e Palermo, Fabrizio Miccoli, soffermatosi sullo spinoso argomento durante un'intervista concessa ai microfoni di "Tuttomercatoweb"."Minacce della UEFA sull’esclusione dalla Champions per le squadre che parteciperanno alla Superlega? La UEFA dovrebbe farlo e non soltanto dirlo. Non so come la faranno e se realizzeranno davvero questa competizione. Il calcio però è un’altra cosa. La SuperLega dividerebbe le tifoserie, farebbe ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 aprile 2021) Parola a Fabrizio. Ormai da ieri è in atto un vera e propria scissione nel mondo del calcio, scosso a seguito della notizia relativa alla nascita della Superlega: fondata da 12 club del "Vecchio Continente", tra cui Juventus, Inter e Milan per l'Italia. Ad unirsi al coro dei "no" al progetto ufficializzato fra domenica 18 e lunedì 19 aprile è l’ex attaccante di - tra le altre - Juventus, Fiorentina, Benfica e, Fabrizio, soffermatosi sullo spinoso argomento durante un'intervista concessa ai microfoni di "Tuttomercatoweb"."Minacce della UEFA sull’esclusione dalla Champions per le squadre che parteciperanno alla Superlega? La UEFA dovrebbe farlo e non soltanto dirlo. Non so come la faranno e se realizzeranno davvero questa competizione. Il calcio però è un’altra cosa. La SuperLega dividerebbe le tifoserie, farebbe ...

