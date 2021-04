Palermo | i renziani volevano il “modello Draghi” con la Lega in maggioranza | no di Orlando Italia viva via dalla giunta

(Di martedì 20 aprile 2021)è fuoricomunale di. Uno strappo col sindaco Leolucache di fatto sancisce l’apertura della campagna elettorale del capoluogo siciliano, a poco più di un anno dalle elezioni: “Mancano 15 mesi alla fine del mio mandato: non tradisco la mia storia, mi si può chiedere tutto ma non di allearmi con Salvini”, dice il sindaco riferendosi all’ipotesi di un allargamento dellasul “”, proposto dai, che implica un’alleanza anche con la. E avverte: “Isi accorgono di non avere più peso politico e scalpitano: quello che hanno fatto a, posso dire che lo replicheranno in tutta ...

Così Leoluca Orlando, conversando con l'ANSA dopo lo strappo con Iv e le dimissioni di ieri, chieste dal sindaco di, dei due assessori ''. - -Così Leoluca Orlando, conversando con l'ANSA dopo lo strappo con Iv e le dimissioni di ieri, chieste dal sindaco di, dei due assessori ''. . - -Secondo Consumati, lo scontro in giunta tra Italia viva e Orlando, poteva evitarsi. Il riferimento è il voto sul programma triennale delle Opere Pubbliche ...PALERMO- Toni Costumati, ovvero, in palermitano stretto, manco ‘u tiempo. Neanche il tempo di diventare assessore che già non lo è più, per le note vicende ,al Comune di Palermo. Cioè per gli scazzi t ...