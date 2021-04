Orrore a Roma | bidello abusa sessualmente di una studentessa minorenne | lei denuncia | ecco cosa è successo

(Di martedì 20 aprile 2021) Violenza sessuale su minore con l’aggravante di aver commesso il reato all’interno di un istituto scolastico, con abuso dei poteri. Queste le accuse rivolte a un collaboratore scolastico, identificato per R.G, italiano di 62 anni. Leggi anche: Choc ai Castelli: molestie sessuali su una 15enne, 75enne ‘orco’ ai domiciliari Lae le indagini I gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato sono emersi dallapresentata nel settembre del 2020 dal dirigente scolastico dell’istituto frequentato dalla vittima, dalle dichiarazioni rese da quest’ultima, ancora, dalla testimonianza resa da una insegnante e da un compagno di classe. In particolare, sono due gli episoditi dalla minore: il primo quando il 62enne, trovandosi da solo con la ragazza l’aveva costretta a subire atti sessuali ...

