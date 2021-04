Moda second hand, piace agli italiani e Zalando lancia un nuovo servizio (Di martedì 20 aprile 2021) La Moda di seconda mano piace ai consumatori italiani tanto che oltre il 50% richiede alle aziende di offrire opzioni di Moda di seconda mano per essere aiutato ad agire in modo più sostenibile. A tracciare il quadro è Zalando che pubblica il report ‘It Takes Two: How the Industry and Consumers Can Close the Sustainability ‘Attitude-Behavior Gap’ in Fashion’ e lancia il nuovo servizio ‘second hand’, per poter acquistare o vendere articoli di seconda mano direttamente sulla piattaforma a partire dal 22 aprile. secondo l’indagine, a livello europeo il bisogno di una Moda più sostenibile spicca in particolar modo tra i consumatori più ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 aprile 2021) Ladia manoai consumatoritanto che oltre il 50% richiede alle aziende di offrire opzioni didia mano per essere aiutato ad agire in modo più sostenibile. A tracciare il quadro èche pubblica il report ‘It Takes Two: How the Industry and Consumers Can Close the Sustainability ‘Attitude-Behavior Gap’ in Fashion’ eil’, per poter acquistare o vendere articoli dia mano direttamente sulla piattaforma a partire dal 22 aprile.o l’indagine, a livello europeo il bisogno di unapiù sostenibile spicca in particolar modo tra i consumatori più ...

