McDonald’s annuncia il menu in collaborazione con la band k-pop BTS | disponibile per molti ma non per tutti

Leggi su wired

(Di martedì 20 aprile 2021) (Foto:)BigMac in salsa k-pop. La catenahato di aver creato uno specialeincon la boysudcoreana BTS, fenomeno musicale globale che conta un esercito di giovani fan. Dopo icreati con Michael Jordan e Travis Scott, ora tocca al gruppo nato nel 2013 a Seul: per lanciare l’iniziativa,ha ricreato il logo del gruppo usando delle patatine fritte. Ilsaràdal 26 maggio, prima negli Stati Uniti e poi, via via, in 50 nazioni, dalla Grecia all’Oman, dal Messico alla Lituania. Resta tagliata fuori, però, gran parte dell’Europa: ildella boynon sarà servito, per esempio, in Francia, ...