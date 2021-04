LIVE Novara-Conegliano 29-31 Finale A1 volley in DIRETTA: primo set da capogiro, le Pantere a due set dallo scudetto! (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del match 29-31 Il primo set è di Conegliano, se questo è l’inizio ne vedremo delle belle! 29-20 Hill trova le mani del muro, set-point per Conegliano. 29-29 primo tempo di Fahr, che attributi per le due alzatrici. 29-28 Ancora uno scambio assurdo, Egonu sciupa un’alzata sbalorditiva di De Gennaro. 28-28 Mani-out di Egonu al secondo tentativo, nessuno ha intenzione di mollare! 28-27 Muorone di Washington su Adams, ribaltata ancora una volta la situazione. 27-27 Si insacca il primo tempo di Chirichella, che coraggio per Hancock. 26-27 Scambio pazzesco! Difese assurde da una parte e dall’altra, ma alla fine arriva l’errore di Daalderop. 26-26 Egonu questa volta non sbaglia da seconda linea. 26-25 Pallonetto dietro ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del match 29-31 Ilset è di, se questo è l’inizio ne vedremo delle belle! 29-20 Hill trova le mani del muro, set-point per. 29-29tempo di Fahr, che attributi per le due alzatrici. 29-28 Ancora uno scambio assurdo, Egonu sciupa un’alzata sbalorditiva di De Gennaro. 28-28 Mani-out di Egonu al secondo tentativo, nessuno ha intenzione di mollare! 28-27 Muorone di Washington su Adams, ribaltata ancora una volta la situazione. 27-27 Si insacca iltempo di Chirichella, che coraggio per Hancock. 26-27 Scambio pazzesco! Difese assurde da una parte e dall’altra, ma alla fine arriva l’errore di Daalderop. 26-26 Egonu questa volta non sbaglia da seconda linea. 26-25 Pallonetto dietro ...

