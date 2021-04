LIVE Novara-Conegliano 1-2 Finale A1 volley in DIRETTA: Pantere spedite verso lo scudetto! (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del match 9-15 Pallonetto spinto di Egonu, che sta facendo la voce grossa in questa fase. 9-14 Colpo letteralmente imbarazzante di Egonu. 9-13 Herbots sblocca la situazione per Novara. 8-13 Bosetti viene murata da Hill, Pantere ad un passo dallo scudetto. 8-12 Ace di Adams, Conegliano vola a +4. 8-10 Primo tempo imperioso di Folie. 8-9 Pallonetto vincente di Smarzek. 7-9 Buon primo tempo di Bonifacio. 6-9 Altezze imbarazzanti di Egonu, Lavarini chiama time-out. 6-8 Egonu tira giù una bomba senza muro. 6-7 Bellissima fast di Chirichella. 5-7 Herbots prova a forare da seconda linea, ma la palla finisce fuori. 5-6 Diagonale spettacolare di Bosetti, tecnica invidiabile. 4-6 Non trova il campo Egonu questa volta. 3-6 Herbots prende il posto di ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del match 9-15 Pallonetto spinto di Egonu, che sta facendo la voce grossa in questa fase. 9-14 Colpo letteralmente imbarazzante di Egonu. 9-13 Herbots sblocca la situazione per. 8-13 Bosetti viene murata da Hill,ad un passo dallo scudetto. 8-12 Ace di Adams,vola a +4. 8-10 Primo tempo imperioso di Folie. 8-9 Pallonetto vincente di Smarzek. 7-9 Buon primo tempo di Bonifacio. 6-9 Altezze imbarazzanti di Egonu, Lavarini chiama time-out. 6-8 Egonu tira giù una bomba senza muro. 6-7 Bellissima fast di Chirichella. 5-7 Herbots prova a forare da seconda linea, ma la palla finisce fuori. 5-6 Diagonale spettacolare di Bosetti, tecnica invidiabile. 4-6 Non trova il campo Egonu questa volta. 3-6 Herbots prende il posto di ...

