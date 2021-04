La classifica dei piatti della tradizione romana a domicilio (Di martedì 20 aprile 2021) DELIVEROO, IL RE della CUCINA romana? IL SUPPLI’. IL MARITOZZO A domicilio RIVELAZIONE DELL’ANNO. In occasione del Natale di Roma (21 aprile), la piattaforma leader nell’online food delivery ha stilato la classifica dei piatti della tradizione romana più ordinati a Roma e in Italia. A Roma su Deliveroo spopola il Supplì, davanti all’Amatriciana e alla Carbonara. Pinsa alla romana e pasta alla Gricia ai piedi del podio. Supplì in testa anche in Italia. Il Maritozzo è la specialità romana in cui ordini sono cresciuti di più, sia in città che nel resto del Paese. “Un Supplì, per favore”! Lo street food romano per eccellenza è il più amato della tradizione capitolina a ... Leggi su funweek (Di martedì 20 aprile 2021) DELIVEROO, IL RECUCINA? IL SUPPLI’. IL MARITOZZO ARIVELAZIONE DELL’ANNO. In occasione del Natale di Roma (21 aprile), la piattaforma leader nell’online food delivery ha stilato ladeipiù ordinati a Roma e in Italia. A Roma su Deliveroo spopola il Supplì, davanti all’Amatriciana e alla Carbonara. Pinsa allae pasta alla Gricia ai piedi del podio. Supplì in testa anche in Italia. Il Maritozzo è la specialitàin cui ordini sono cresciuti di più, sia in città che nel resto del Paese. “Un Supplì, per favore”! Lo street food romano per eccellenza è il più amatocapitolina a ...

