Il segretario della SuperLega: “Potrebbe partire a settembre, ma non sarà una Lega chiusa” (Di martedì 20 aprile 2021) “Vogliamo creare il miglior calcio”. Queste le parole con cui Anas Laghrari, segretario generale della Super League, parla del progetto in una video intervista, a Le Parisien “il calcio migliore possibile, che faccia sognare la gente e i giovani per rinnovare un sistema prigioniero della follia del mercato e dei soldi. Le nuove generazioni si interessano meno al calcio, si concentrano sui videogiochi o altro e si avvicinano solo quando ci sono grandi partite. Ma questo tipo di sfide capitano solo raramente”. La SuperLega, secondo Laghrari, Potrebbe venire incontro ai giocatori “Notiamo anche una frustrazione tra i giovani giocatori che hanno voglia di giocare grandi partite contro grandi giocatori. Neymar sognava di affrontare Messi in Champions, ma era infortunato e forse ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) “Vogliamo creare il miglior calcio”. Queste le parole con cui Anas Laghrari,generaleSuper League, parla del progetto in una video intervista, a Le Parisien “il calcio migliore possibile, che faccia sognare la gente e i giovani per rinnovare un sistema prigionierofollia del mercato e dei soldi. Le nuove generazioni si interessano meno al calcio, si concentrano sui videogiochi o altro e si avvicinano solo quando ci sono grandi partite. Ma questo tipo di sfide capitano solo raramente”. La, secondo Laghrari,venire incontro ai giocatori “Notiamo anche una frustrazione tra i giovani giocatori che hanno voglia di giocare grandi partite contro grandi giocatori. Neymar sognava di affrontare Messi in Champions, ma era infortunato e forse ...

