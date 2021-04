“Il calcio è vittima di un' aggressione dei grandi club” Parla Matarrese

(Di martedì 20 aprile 2021) Presidente, chi ha il pallino in mano per fermare la disgregazione delinternazionale: la politica, le istituzioni del football? “Sono in tre ad avere le leve: Fifa, Uefa e i. Si devono mettere intorno a un tavolo per trovare una soluzione e non far polverizzare il sistema”. Are è Antonio, classe 1940, deputato Dc per quattro legislature, ma soprattutto detentore di un cursus honorum sportivo senza eguali in Italia: è stato presidente della Lega, presidente della Figc, e dopo vicepresidente Uefa e Fifa, nonché tra i promotori dei Mondiali di Italia ’90. L’dea della “super lega europea” è stata una proposta ricorrente, anche nei decenni scorsi. Perché il progetto si materializza in questo frangente? “Adesso assistiamo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : calcio vittima

Il Foglio

Si devono mettere intorno a un tavolo per trovare una soluzione e non far polverizzare il sistema'. A parlare è Antonio Matarrese, classe 1940, deputato Dc per quattro legislature, ma ...Guardiola ne ha avute anche per la Uefa, che adesso fa lama non è esente da colpe se ... definendo la Superlega 'uno sviluppo per il mondo del. Ci sono stati cambiamenti in questi anni: ...Diego Armando Maradona sarebbe stato schifato dalla nascita della Superlega. El Pibe de Oro ha sempre attaccato le istituzioni calcistiche per la ...«Tutti sapevamo che dopo Maradona il calcio era finito, sportivi e tifosi intellettualmente onesti, come me, avevano dichiarato che il 25 novembre 2020 era morto il calcio vero, ...