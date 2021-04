Horizon Zero Dawn è gratis su PS5 e PS4 fino al 14 maggio (Di martedì 20 aprile 2021) L'iniziativa è parte della campagna “Play at Home”. Sony regala uno dei giochi PlayStation più apprezzati della passata generazione di console. Può essere scaricato gratuitamente anche da chi non ha PS Plus. ... Leggi su dday (Di martedì 20 aprile 2021) L'iniziativa è parte della campagna “Play at Home”. Sony regala uno dei giochi PlayStation più apprezzati della passata generazione di console. Può essere scaricato gratuitamente anche da chi non ha PS Plus. ...

