Grillo | la moglie replica alla Boschi | ' C' è un video che scagiona mio figlio'

Advertising

SoniaLaVera : RT @autocostruttore: Grillo, la moglie del garante del M5s replica a Boschi: “Video testimonia innocenza ragazzi, lei consenziente” La gara… - tildeblonde : Sulle affermazioni di #Grillo e della moglie su presunto stupro e indagini a carico del figlio, molti dicono la pro… - AlessioFiorent1 : #Grillo fa il giustizialista solo quando il culo non è il suo. Lui e la moglie stanno arrivando a giustificare uno… - rontagnano : RT @Mirith_: Un bel tacere proprio no? Ciro Grillo, la moglie di Beppe contro Boschi: «La ragazza era consenziente, c'è un video» https:/… - Mauro73432329 : -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo moglie

' C'è un video che testimonia l'innocenza dei ragazzi , dove si vede che lei è consenziente, la data della denuncia è solo un particolare'. Così Parvin Tadjik,di Beppe, replica su Facebook al post di Maria Elena Bosch i dove la deputata di Italia Viva critica il modo in cui il fondatore del M5s difende il figlio Ciro e i suoi tre amici dall'...Lo ha scritto Parvin Tadjik ,di Beppe, in un commento - ripreso dal sito Open - al post su Fb di Maria Elena Boschi dove la deputata di Italia Viva critica il video in cui Beppe...13:22Investito la notte di Capodanno, dopo 21 anni no dei giudici a risarcimento da 500 mila euro 13:22Agrigento, un nuovo "caso Camilleri": spostata la statua di Potosky senza l'autorizzazione della ...Il caso Grillo irrompe nell'Aula della Camera all'apertura dei lavori. Il centrodestra attacca e chiede chiarimenti ma anche il capogruppo di Leu Federico Fornaro deplora il video ...