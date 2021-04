Elettra Lamborghini in lungo e total black all’Isola Ma questo abito è firmatissimo e costa un vero occhio della testa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 aprile 2021) E chi l’avrebbe mai detto, la puntata numero 10 dell’Isola dei Famosi 2021, condotta da Ilary Blasi, è andata a gonfie vele e, fra una discussione e l’altra non abbiamo potuto fare a meno di notare il meravigliosodi. Non che mancasse lo stile all’interno dello studio capitanato da una bellissima e bravissima Ilary Blasi. Infatti il pienone di stile è stato fatto anche grazie all’elegantissima mise di Ilary, al completo dal taglio moderno di Tommaso Zorzi e all’eleganza innata di Iva Zanicchi. Insomma, perc’è stato pane per i suoi denti anche se nonostante ciò la bella emiliana è riuscita a difendersi ugualmente a suon di zeri: il suo vestito èe costosissimo. (Continua dopo le foto) Al fianco di Eletta, come al solito nel ...