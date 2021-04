Crotone-Sampdoria, i convocati da Ranieri: fuori Bereszynski e Torregrossa (Di martedì 20 aprile 2021) La trentaduesima giornata di Serie A vedrà sfidarsi Crotone e Sampdoria, due squadre che hanno una classifica abbastanza diversa. Ranieri vuole una vittoria in trasferta che manca da troppo tempo, ma non sarà semplice contro il Crotone di Cosmi, con Simy in un momento di forma al di poco smagliante. Mister Claudio Ranieri dovrà fare a meno di Ekdal, Bereszynski ed ancora Torregrossa. Ecco i convocati della Sampdoria: Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) La trentaduesima giornata di Serie A vedrà sfidarsi, due squadre che hanno una classifica abbastanza diversa.vuole una vittoria in trasferta che manca da troppo tempo, ma non sarà semplice contro ildi Cosmi, con Simy in un momento di forma al di poco smagliante. Mister Claudiodovrà fare a meno di Ekdal,ed ancora. Ecco idella: Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez. SportFace.

