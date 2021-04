Covid, l’abbraccio di due anziani dopo 8 mesi lontani: il video è virale (Di martedì 20 aprile 2021) «La nostra cara Mary oggi ha avuto una bellissima sorpresa…Il suo amato marito Gordon è venuto a vivere alla Baily House con lei. Dopo non essersi visti per diversi mesi, è stato certamente un incontro estremamente emozionante. Mary può ora stare vicina a Gordon nella sua nuova stanza». Questo messaggio e il video che lo accompagna su Facebook sono diventati virali. I protagonisti sono due anziani che si sono rivisti dopo otto mesi a causa del Covid. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 aprile 2021) «La nostra cara Mary oggi ha avuto una bellissima sorpresa…Il suo amato marito Gordon è venuto a vivere alla Baily House con lei. Dopo non essersi visti per diversi mesi, è stato certamente un incontro estremamente emozionante. Mary può ora stare vicina a Gordon nella sua nuova stanza». Questo messaggio e il video che lo accompagna su Facebook sono diventati virali. I protagonisti sono due anziani che si sono rivisti dopo otto mesi a causa del Covid.

Advertising

Mikegalax : L'abbraccio al tempo del Covid vince il World Press Photo - BoniventoR : Pochi giorni fa la ns sede, il nostro teatro, chiuso da oltre 1 anno per l’emergenza Covid, sono stati oggetto di u… - sudattidafare : @PlacidiPaola @Elvi6400 Condoglianze alla famiglia della tua amica e un abbraccio a te. Io il covid l'ho conosciuto… - FlaShBloGLive : #monrifpagelanazionearezzo L'abbraccio spezzato: muore di Covid, ogni sera la famiglia alla vetrata. Altri tre mort… - luigivircillo : L’abbraccio oltre il covid vince il #WORLDPRESSPHOTO Opera del danese #MadsNissen The First Embrace, che ritrae Ro… -