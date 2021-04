Covid: Fontana, 'spostare coprifuoco? Guardiamo a evoluzione contagi' (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - spostare il coprifuoco non è così urgente per il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. "Io credo che si debba fare tutto con la gradualità e buon senso che il Governo ha voluto adottare. Il coprifuoco è una di quelle misure che dovrà tener conto dell'evoluzione della situazione, del miglioramento dei numeri". In questo momento, però, "mi sembra più prioritario - dice intervistato a Sky Tg 24 - pensare alle attività commerciali che devono ricominciare a lavorare". E ancora: "Io sono d'accordo sul valutare di giorno in giorno l'evoluzione dei numeri. Ad ogni modo, siamo vicini a una resa finale, a una scelta definitiva" sul coprifuoco. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos) -ilnon è così urgente per il presidente della Lombardia, Attilio. "Io credo che si debba fare tutto con la gradualità e buon senso che il Governo ha voluto adottare. Ilè una di quelle misure che dovrà tener conto dell'della situazione, del miglioramento dei numeri". In questo momento, però, "mi sembra più prioritario - dice intervistato a Sky Tg 24 - pensare alle attività commerciali che devono ricominciare a lavorare". E ancora: "Io sono d'accordo sul valutare di giorno in giorno l'dei numeri. Ad ogni modo, siamo vicini a una resa finale, a una scelta definitiva" sul

