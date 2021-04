Covid-19, Cts si pronuncia oggi su riaperture: i nodi da sciogliere (Di martedì 20 aprile 2021) Attesa per oggi la riunione del Cts che potrebbe dare parere favorevole alle nuove misure contro il Covid-19. Tra i nodi da sciogliere anche il coprifuoco Il giro di boa del 26 aprile si avvicina sempre più e con esso anche l’allentamento delle misure per limitare il contagio da Covid-19. Già preannunciato il ritorno della zona gialla – con eventuale rinforzo -, l’apertura di locali la sera all’aperto, la possibile introduzione di un pass per poter girare liberamente anche tra regioni e il ritorno al 100% tra i banchi di scuola. Per tutti questi motivi, il Cts si riunirà oggi per dare il placet alle varie misure messe in atto dal governo. Ancora molti, tuttavia, i nodi da sciogliere. Il 15 maggio, ad esempio, è prevista la riapertura di ... Leggi su zon (Di martedì 20 aprile 2021) Attesa perla riunione del Cts che potrebbe dare parere favorevole alle nuove misure contro il-19. Tra idaanche il coprifuoco Il giro di boa del 26 aprile si avvicina sempre più e con esso anche l’allentamento delle misure per limitare il contagio da-19. Già preannunciato il ritorno della zona gialla – con eventuale rinforzo -, l’apertura di locali la sera all’aperto, la possibile introduzione di un pass per poter girare liberamente anche tra regioni e il ritorno al 100% tra i banchi di scuola. Per tutti questi motivi, il Cts si riuniràper dare il placet alle varie misure messe in atto dal governo. Ancora molti, tuttavia, ida. Il 15 maggio, ad esempio, è prevista la riapertura di ...

