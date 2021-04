Ciad, l’uccisione del presidente e i rischi per il Sahel (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente del Ciad, Idriss Déby, è morto: secondo quanto comunicato ufficialmente dall’esercito è rimasto ucciso mentre visitava un’unità di soldati nella prefettura di Kanem, trecento chilometri a nord di Ndjamena. Governo e parlamento sono stati sciolti, il Paese è passato in mano a un Consiglio militare guidato da Mahamat Idriss Déby, figlio 37enne del presidente ucciso e capo della Guardia presidenziale, il quale ha assicurato che porterà i Ciadiani a nuove elezioni presidenziali entro 18 mesi (dopo che il presidentissimo, “il Maresciallo” Déby, era stato rieletto l’11 aprile, con l’80 per cento dei voti). A ucciderlo, e a chiudere una presa sul potere che dura dal 1990, sarebbero stati i ribelli del Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT) — così dicono i militari, sebbene al momento della ... Leggi su formiche (Di martedì 20 aprile 2021) Ildel, Idriss Déby, è morto: secondo quanto comunicato ufficialmente dall’esercito è rimasto ucciso mentre visitava un’unità di soldati nella prefettura di Kanem, trecento chilometri a nord di Ndjamena. Governo e parlamento sono stati sciolti, il Paese è passato in mano a un Consiglio militare guidato da Mahamat Idriss Déby, figlio 37enne delucciso e capo della Guardia presidenziale, il quale ha assicurato che porterà iiani a nuove elezioni presidenziali entro 18 mesi (dopo che il presidentissimo, “il Maresciallo” Déby, era stato rieletto l’11 aprile, con l’80 per cento dei voti). A ucciderlo, e a chiudere una presa sul potere che dura dal 1990, sarebbero stati i ribelli del Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT) — così dicono i militari, sebbene al momento della ...

