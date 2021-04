Ci sono "Do not split" e "Nomadland" agli Oscar, la Cina li censura (Di martedì 20 aprile 2021) Per la prima volta il pubblico cinese non potrà assistere alla cerimonia di premiazione degli Oscar e nemmeno ad Hong Kong sarà possibile seguirla, perché la televisione dell’ex colonia - che la trasmette tutti gli anni a partire dal 1969 - ha annunciato nei giorni scorsi che non la trasmetterà, ufficialmente a causa di non meglio precisati “motivi commerciali”. A Pechino, a quanto pare, non hanno preso per niente bene la candidatura del documentario “Do Not split”, sulle proteste a Hong Kong nell’estate 2019, girato dal regista norvegese Anders Hammer, e oltre a censurare la premiazione, non mandando in onda la diretta, pare che i responsabili dell’efficiente macchina della censura cinese abbiano già da tempo opportunamente “istruito” i media controllati dal Partito (cioè tutti) affinché riportino esclusivamente le ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) Per la prima volta il pubblico cinese non potrà assistere alla cerimonia di premiazione deglie nemmeno ad Hong Kong sarà possibile seguirla, perché la televisione dell’ex colonia - che la trasmette tutti gli anni a partire dal 1969 - ha annunciato nei giorni scorsi che non la trasmetterà, ufficialmente a causa di non meglio precisati “motivi commerciali”. A Pechino, a quanto pare, non hanno preso per niente bene la candidatura del documentario “Do Not”, sulle proteste a Hong Kong nell’estate 2019, girato dal regista norvegese Anders Hammer, e oltre are la premiazione, non mandando in onda la diretta, pare che i responsabili dell’efficiente macchina dellacinese abbiano già da tempo opportunamente “istruito” i media controllati dal Partito (cioè tutti) affinché riportino esclusivamente le ...

Ci sono "Do not split" e "Nomadland" agli Oscar, la Cina li censura Pechino indispettita dal doc sulle proteste a Hong Kong e dai riflettori su Chloé Zhao. Si muove il "Great Firewall" più aggressivo che mai ...

