Calcio | Uefa | Gravina entra nel Comitato Esecutivo**

(Di martedì 20 aprile 2021) Montreux, 20 apr. – (Adnkronos) – Il presidente della Federcalcio Gabrielea far parte delEsecutivo. Il numero uno del calcio italiano ha raccolto 53 voti, più di tutti. Con lui faranno parte delEsecutivo per i prossimi quattro anni: Zbigniew Boniek (Polonia), Alexander Dyukov (Russia), David Gill (Inghilterra), Rainer Koch (Germania), Karl-Erik Nilsson (Svezia), Just Spee (Paesi Bassi), Servet Yard?mc? (Turchia). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato eletto nel Comitato Esecutivo della UEFA; il massimo organo decisionale del calcio europeo. Il candidato italiano è risultato il più premiato tra i nove presenti. Eletti anche Boniek per la Polonia, Dyukov per la Russia, Gill per l'Inghilterra...