Anche gli ultrà Juve contro la Superlega: «La nostra storia non va infangata. Vergogna!» (Di martedì 20 aprile 2021) Anche gli ultrà della Juve si schierano contro la Superlega. Allo Stadium è comparso uno striscione eloquente: "La nostra storia non va infangata, barattata e commercializzata. Noi siamo la Juventus. No alla Superlega, Vergogna!". E' il giornalista del Corriere Torino, Massimiliano Nerozzi, a pubblicarne la foto su Twitter. Striscioni allo Stadium, Anche gli ultrà #Juve contro la #Superleague (grazie a ?@balkanskibepi? ) pic.twitter.com/a8Jyp0sGeo — Massimiliano Nerozzi (@MaxNerozzi) April 20, 2021

