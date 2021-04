Alberto Mantovani: "Preoccupato da riaperture, ancora troppi contagi e pochi vaccini" (Di martedì 20 aprile 2021) “Condivido i rischi sulla riapertura delle scuole, mentre sul resto sono Preoccupato: ci sono ancora troppi contagiati e pochi vaccinati. È vero che i ragazzi possono essere vettori di infezione, ma hanno meno problemi di salute e per loro ha senso rischiare”. Così l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Humanitas di Milano, riflette in un’intervista a La Stampa sui rischi delle riaperture e sulla necessità di non abbassare la guardia. Secondo Mantovani, “serve cautela” e “bisogna studiare con attenzione il caso di successo del Regno Unito, che ha riaperto dopo lockdown, vaccinazione di massa e test a tappeto. Là si realizzano oltre un milione di tamponi al giorno ed è possibile ordinarli a casa gratis con ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) “Condivido i rischi sulla riapertura delle scuole, mentre sul resto sono: ci sonoati evaccinati. È vero che i ragazzi possono essere vettori di infezione, ma hanno meno problemi di salute e per loro ha senso rischiare”. Così l’immunologo, direttore scientifico dell’Humanitas di Milano, riflette in un’intervista a La Stampa sui rischi dellee sulla necessità di non abbassare la guardia. Secondo, “serve cautela” e “bisogna studiare con attenzione il caso di successo del Regno Unito, che ha riaperto dopo lockdown, vaccinazione di massa e test a tappeto. Là si realizzano oltre un milione di tamponi al giorno ed è possibile ordinarli a casa gratis con ...

