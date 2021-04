«90 minuti sono troppi» | Florentino Perez sta pensando di accorciare le partite

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 20 aprile 2021) La linea è condivisa con Andrea Agnelli, che in una contestatissima riunione dell’ECA aveva lanciato una serie di idee “innovative” per rendere il calcio più fruibile per il nuovo target commerciale da aggredire: i giovani. Un’assemblea che in Italia non s’erano filati manco di striscio e che invece in Inghilterra, per esempio, aveva prodotto polemiche per una settimana abbondante. Ora cheè diventato Presidente della nascente Superlega, con Agnelli vice, rispuntano quelle proposte. Il Sueddeutsche Zeitung per esempio dedica l’apertura ad una considerazione dinella notevole intervista a Chiringuito: ledi calcio durano troppo, 90lunghissimi e i giovani si annoiano. Ergo:vuolele ...