Vaia attacca i colleghi virologi | “Menagrami | non li sopporto più Confondono la gente”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr — E’ una vera e propria guerra al catastrofismo e all’attitudine «rigorista» di molti dei suoiquella che sta conducendo il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco. Una guerra contro lo strapotere assunto dai cosiddetti «tecnici» che si sono letteralmente sostituiti alla classe politica prendendo, di fatto, le decisioni che spettavano al governo. «Sono stati commessi errori dalla comunità scientifica, dalle autorità regolatorie, dalla politica che ha balbettato. Non ha deciso subito e si è nascosta dietro i tecnici, che non devono decidere. Noi siamo ancora in guerra, vogliamo capirlo o no? Il capo dell’armata deve decidere, ascoltando i suoi ufficiali».contro iOspite alla puntata di ieri di Domenica In, interviene a 360° sull’universo-Covid. «Nessun vaccino elimina ...