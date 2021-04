Superlega | parola a Gravina | “Ribadisco il nostro no al progetto”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il presidente della FIGC Gabriele, attualmente a Montreaux per presenziare alla celebrazione del Congresso elettivo della UEFA in programma domani, si è esposto sulla vicendaprendendo una posizione netta e precisa: il numero dell’ente calcistico nazionale si è posto al fianco della UEFA voltando le spalle, quindi, alle tre italiane e alle altre fondatrici del nuovo torneo.e la FIGC al fianco della UEFA Ecco le patole di Gabrielesulla creazione dellae sulla posizione della FIGC: “ilno alla. L’unica riforma percorribile è quella nata dalla proposta Uefa sulla Champions League, ogni tentativo di fuga in avanti è irricevibile e dannoso per il ...

'Farò tutto il possibile per fermare questo progetto '.di Boris Johnson , primo ministro della Gran Bretagna , che si schiera contro la, la nuova competizione fondata da 12 squadre annunciate nella notte . Ne faranno parte Milan , ...... e in seguito ha preso lail presidente Aleksander Ceferin che si è soffermato inevitabilmente sul progetto: 'La Uefa e il mondo del calcio sono uniti contro questa proposta orribile ...A margine del Comitato Esecutivo di oggi, il presidente Uefa Aleksander Ceferin ha condannato senza se e senza ma la Superlega. Ma non solo ... “Come vi ho detto – le parole riportate da ...«Il calcio dei pochi eletti non è un calcio divertente. Non possono scegliersi a tavolino 12 squadre elette per un torneo. Se il Milan non arriva tra le prime quattro in Italia ...