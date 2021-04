SuperLega, 160 milioni di euro in più dell’attuale solidarietà UEFA | News (Di lunedì 19 aprile 2021) Con la realizzazione della SuperLega, ecco come verrà distribuito tutto il denaro in termini di incassi, investimenti e solidarietà Leggi su pianetamilan (Di lunedì 19 aprile 2021) Con la realizzazione della, ecco come verrà distribuito tutto il denaro in termini di incassi, investimenti e

Advertising

AMinghetti : RT @MilanNewsit: Superlega: club, 10 mld mutualità in 23 anni. Solidarietà a calcio di base, 160 mln in più della UEFA - Roma4Alessio : Volevo spendere due parole sulla questione Superlega : spero a tutti gli sportivi nel mondo che non accada una cosa… - NonCapiscer : RT @MilanNewsit: Superlega: club, 10 mld mutualità in 23 anni. Solidarietà a calcio di base, 160 mln in più della UEFA - bonaldo_mattia : RT @fdrp16: Caressa stamattina pronto ad annunciare la SuperLega in esclusiva per 160 anni su Sky - Antonio47065517 : RT @marifcinter: Superlega, previsti 10 miliardi di euro in 23 anni per la mutualità, da versare alla 'piramide' del calcio al di fuori dal… -

Ultime Notizie dalla rete : SuperLega 160 Superlega: da club 10 miliardi in 23 anni per la mutualità E' questa la cifra che la Superlega verserà in termini di solidarietà. La cifra di 434 milioni l'anno per i prossimi 23 anni, supera di 160 milioni quanto attualmente versa la Uefa per la mutualità.

Calcio, nasce la Super League. Ci sono anche Inter, Juve e Milan. Riunione Lega A Agenzia ANSA Super League scuote il mondo del calcio. Contrari i governi e i tifosi Dodici club europei di calcio hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale. Insorgono Uefa e Fifa,'lega separatista, chiusa, senza pr ...

Bufera sulla Super League: contrari i governi e i tifosi ROMA (19 aprile 2021) - La Superlega finanziata da JPMorgan e promossa da 12 club europei è accolta da un coro di no e scatena una bufera. Per la Fifa è una "lega separatista europea chiusa". Per Cefe ...

E' questa la cifra che laverserà in termini di solidarietà. La cifra di 434 milioni l'anno per i prossimi 23 anni, supera dimilioni quanto attualmente versa la Uefa per la mutualità.Dodici club europei di calcio hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale. Insorgono Uefa e Fifa,'lega separatista, chiusa, senza pr ...ROMA (19 aprile 2021) - La Superlega finanziata da JPMorgan e promossa da 12 club europei è accolta da un coro di no e scatena una bufera. Per la Fifa è una "lega separatista europea chiusa". Per Cefe ...