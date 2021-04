Super Lega | parola ai tifosi | “Via le bandiere dagli stadi”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Dall’Inghilterra le prime manifestazioni di dissenso deialla, da Liverpool a Londra tutti contro alladel denaro Lasembra piacere solo ai club che l’hanno fondata. Dopo la protesta via social di migliaia di, le prime “azioni concrete” arrivano dall’Inghilterra, la nazione con più squadre coinvolte nella nuova competizione. A far eco alle parole al veleno del Premier britannico Boris Johnson (“I club devono rispondere ai proprie alla più ampia comunità calcistica prima di compiere ulteriori passi“) ci hanno pensato idella Kop. Attraverso twitter, la caldissima tifoseria dei Reds si è detta disgustata dalla scelta presa dal proprio club: “Noi rimuoveremo le nostre ...

Club francesi e tedeschi che hanno resistito alla tentazione di partecipare alla, ho molti amici, non sono tutti corrotti ma solo una piccola parte accecata dall'avidità". Segui già la ...Per il presidente dell'Uefa: "La Uefa non è solo una questione di soldi, lasì, di una dozzina, una sporca dozzina mi verrebbe da dire. Per alcuni la solidarietà non vuole dire nulla, ..."L'ennesima coltellata agli amanti del calcio popolare. L'ultima trovata degli avidi del pallone. La Supertruffa". Così mister Cristiano Lucarelli su Instagram sul nuovo format esclusivo ideato dalle ...Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco quanto evidenziato: “Ci sono diverse ...