Serie C, Triestina: Pillon ferma il Sudtirol 3 - 2 (Di lunedì 19 aprile 2021) TRIESTE - Finisce 3 - 2: gol e spettacolo allo stadio "Nereo Rocco" di Trieste. La Triestina raggiunge quota 57 punti e si rilancia in zona playoff mentre il Sudtirol fallisce la possibilità di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 aprile 2021) TRIESTE - Finisce 3 - 2: gol e spettacolo allo stadio "Nereo Rocco" di Trieste. Laraggiunge quota 57 punti e si rilancia in zona playoff mentre ilfallisce la possibilità di ...

Advertising

NewsTuttoC : Serie C, Triestina batte Sudtirol. Perugia e Padova prime a braccetto - sportli26181512 : Serie C, Triestina: Pillon ferma il Sudtirol 3-2: Vittoria che rilancia le ambizioni degli alabaradati in vista dei… - sportface2016 : #SerieC Pesante vittoria della #Triestina che batte il #Sudtirol - maolopaldini4 : @GiGiglio99 in serie c dici? sono di trieste quindi oltre al milan c’è la triestina nel mio cuore ma ormai la promo… - sportface2016 : LIVE - #SerieC Segui in tempo reale il match fra #Triestina e #Sudtirol -