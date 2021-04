Sacra Sindone | le copie Made in Val Gandino andranno anche a Chambery

(Di lunedì 19 aprile 2021) Continua a destare particolare attenzione in Europa e nel mondo il progetto “Lino Val”, che ha portato alla realizzazione dicertificate in scala 1:1 dellagrazie ad una filiera tutta bergamasca che ha unito, dal seme al manufatto, enti, volontari ed aziende. Dopo la presentazione ufficiale in tv su Rai Uno nel corso della Settimana Santa, giovedì 15 aprile, nella Sala Consiliare del Comune di Peia (capofila del progetto), il Sindaco Silvia Bosio ha voluto ringraziare di persona quanti si sono adoperati per la riuscita dell’iniziativa, destinata a dare lustro nel tempo all’intera Valle. Presenti fra gli altri Filippo Servalli, coordinatore del progetto, Elio Castelli e don Innocente Chiodi, sindaco e parroco di, Giorgio Rondi del Linificio Canapificio Nazionale, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sacra Sindone

BergamoNews

... un sagrato che è un balcone per guardare negli occhi la. Pochi passi, e ci si ritrova sul ... di faccia, e, quasi fuori campo, anche in visione dorsale? La, senza possibilità di dubbio, ...Continua a destare particolare attenzione in Europa e nel mondo il progetto "Lino Val Gandino" , che ha portato alla realizzazione di copie certificate in scala 1:1 dellagrazie a una filiera tutta bergamasca che ha unito, dal seme al manufatto, enti, volontari e aziende.Sacra Bellezza - Storie di Santi e Reliquie è la nuova Sky Original realizzata da Ballandi che racconta l'affascinante mondo dell'arte sacra ...Giovedì 22 aprile prende il via su Sky Arte Sacra Bellezza – Storie di Santi e Reliquie, condotta da Maria Antonietta.