Rossi: la caduta è stata un vero peccato (Di lunedì 19 aprile 2021) Prosegue il momento no per Valentino Rossi. Il Dottore nelle prime 3 gare in sella alla Yamaha Petronas non è riuscito a raccogliere praticamente nulla. Anche in Portogallo è arrivato uno 0 in classifica, questa volta a causa di una caduta. Il 9 volte campione del mondo è caduto intorno a metà gara perdendo l'anteriore in curva 10. È stato un peccato perché, come sottolineato dallo stesso Rossi al termine della gara, questa poteva essere una buona occasione per fare qualche punto. Valentino nonostante fosse partito dalla 6a fila era riuscito a risalire la china arrivando poco prima di cadere alla soglia della top 10. In tutto questo per la prima volta c'è stato uno "scontro" in pista tra i due fratelli Rossi/Marini. Rossi si è trovato a dover effettuare un sorpasso insolito, quello sul ...

