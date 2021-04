Roma, i tifosi sorridono: 'United in Superlega, fuori dall'Europa League' (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma - Terremoto nel mondo del calcio, la nascita della Superlega potrebbe portare a una nuova rivoluzione nelle competizioni Uefa. E c'è chi sussurra già da questa edizione di Champions ed Europa ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 aprile 2021)- Terremoto nel mondo del calcio, la nascita dellapotrebbe portare a una nuova rivoluzione nelle competizioni Uefa. E c'è chi sussurra già da questa edizione di Champions ed...

Advertising

OfficialASRoma : “Peccato che i tifosi non erano qui con noi. Sarebbe stata un’altra grande serata europea. Speriamo che possano tor… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IL GOVERNO DÀ L'OK A 25% TIFOSI PER EUROPEO A ROMA Lettera inviata dal sottosegretario Vezzali… - cicco93as : I tifosi di Napoli Roma e Lazio invece di essere indignati dovrebbero essere felici, se Inter/Milan/Juve saranno im… - antifabiozeta : Atalanta Napoli Roma Lazio si sono incontrate in luogo segreto per organizzare la resistenza. Pare che l’Internazi… - _RobertoErre : @pippo_sempre @Sciproh @Lazyauditor1 @marifcinter Il Palermo pesca solo nel proprio bacino d'utenza e la C non è at… -