Riapertura scuole, Fedriga: "I trasporti sono un problema, non siamo in grado di dare risposte all'utenza" (Di lunedì 19 aprile 2021) Sul ritorno al 100 per cento in aula in presenza nelle zone gialle e arancioni "ero in disaccordo, non per la scuola in sè, ma per i trasporti. In settimana incontreremo il governo per vedere gli orari di apertura e chiusura delle scuole perchè così non va bene". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Associazione nazionale presidi: 'Si riapra la scuola ma solo in sicurezza' In vista della riapertura totale di tutte le scuole di ogni ordine e grado dal prossimo 26 aprile, Massimo Spinelli il Presidente dell'ANP (Associazione nazionale presidi) elenca richieste precise a tutela della ...

Castellammare di Stabia. Studenti delle Superiori, niente scuola: è ancora Dad Ad ogni varco, le scuole si sono dotate di rilevatori facciali per controllare la temperatura ... "L'ordinanza per la riapertura degli istituti superiori è arrivata solo sabato, non avevamo tempo per ...

Riapertura scuole, obiettivo lezioni in presenza il 26 aprile: tra aumento contagi, problema trasporti e classi pollaio Orizzonte Scuola Torna la neve in Sila, grandinate sul Tirreno cosentino COSENZA – Nonostante sia primavera inoltrata è tornato a nevicare in Sila. La perturbazione atlantica con il contributo di aria artica di questi giorni, sta favorendo un instabilità diffusa e ha porta ...

"Riapertura scuole in presenza al 100% problema irrisolvibile" “La scuola pensava di arrivare a fine anno seguendo una linea di stabilità, non variando sulla percentuale di presenza dal 50 fino al 75% sui cui gli istituti superiori si erano orientati nei loro sis ...

