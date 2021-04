Pd | Alemanni | Calenda deve rispettare chi da anni si impegna per città

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – “Caro Carlo, con ogni probabilita’ non ti ricordi di me. Ho profondo rispetto per te e ho avuto modo di dirtelo nell’unica conversazione a due che abbiamo avuto, quasi un paio difa. È stata una chiacchierata interessante e seria. Abbiamo parlato di Roma. Avevamo idee diverse e alla fine, con lealta’, ne abbiamo convenuto. La mia idea pero’ e’ rimasta la stessa, mentre la tua e’ profondamente cambiata”. E’ quanto scrive in un post su facebook il presidente del Pd Lazio Andrea. “Ed e’ per questo che ti scrivo- afferma- Ci sono decine, centinaia, di bravissimi amministratori che hanno iniziato nel loro piccolo comune, nelle loro municipalita’, facendosi votare direttamente dai cittadini con le preferenze. Ed e’ una cosa molto diversa rispetto alla ...

