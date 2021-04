Pass unico, Cottarelli: “Basta burocrazia!” (Di lunedì 19 aprile 2021) MILANO – “Servono 2-3 mesi per creare il Pass unico per chi è vaccinato, non ha più il Covid o ha fatto un tampone. Ma perché serve un nuovo unico documento? Non Basta stabilire che chi ha documenti attestanti una delle 3 citate condizioni può fare certe cose? Basta burocrazia!”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo Cottarelli (foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 19 aprile 2021) MILANO – “Servono 2-3 mesi per creare ilper chi è vaccinato, non ha più il Covid o ha fatto un tampone. Ma perché serve un nuovodocumento? Nonstabilire che chi ha documenti attestanti una delle 3 citate condizioni può fare certe cose?”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

