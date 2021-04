Pass e scuola, vigilia di incontro tra Governo, Regioni e Cts (Di lunedì 19 aprile 2021) In primo piano il documento per gli spostamenti nelle zone arancioni e rosse e i protocolli per le riaperture di palestre, piscine, locali, sulle quali i tecnici hanno manifestato perplessità Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 aprile 2021) In primo piano il documento per gli spostamenti nelle zone arancioni e rosse e i protocolli per le riaperture di palestre, piscine, locali, sulle quali i tecnici hanno manifestato perplessità

Advertising

Giornaleditalia : Riaperture 26 aprile, bozza decreto: cosa cambia per scuola, zona gialla e pass - abruzzoweb : #COVID: ZONE GIALLE, '#PASS VERDE' E #COPRIFUOCO. DA GIUGNO PIU' #APERTURE: LA BOZZA DEL #DECRETO | Ultime notizie… - stormi1904 : RT @andreaganduglia: Tamponi per pass regionale, domande: - chi si muove per scuola/lavoro/salute lo deve fare? - I minori lo devono fare?… - nonsolomamma : #rassegnastampa del 21 aprile La scuola a metà, il pass verde, le riaperture, sì a J&J per over 60, flop Superlega,… - MatthewWoody : RT @andreaganduglia: Tamponi per pass regionale, domande: - chi si muove per scuola/lavoro/salute lo deve fare? - I minori lo devono fare?… -