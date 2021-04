Paola Concia osa criticare la legge Zan. Ed è subito macchina del fango (Di lunedì 19 aprile 2021) Stanno suscitando un grande clamore, alimentato dalle solidarietà del Pd, gli insulti ricevuti da Nina Verdelli, compagna dell’attore Alessio Boni, presa di mira per essersi espressa a favore del Ddl Zan. Gli attacchi alla Verdelli, che ha solo espresso le sue opinioni, sono quanto mai da condannare. Ugualmente, però, dovrebbero suscitare la stessa indignazione e lo stesso clamore gli insulti indirizzati a chi si è detto in disaccordo con quella legge. Invece, anche in questo frangente si assiste alla logica dei due pesi e delle due misure, con una grancassa mediatica attivissima quando si tratta dei primi casi e improvvisamente silente quando si tratta dei secondi. Due casi recentissimi parlano in modo molto chiaro, tanto più che le vittime dell’odio sono due esponenti della sinistra: la senatrice Pd Valeria Valente e l’ex deputata dem e storica attivista per i ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Stanno suscitando un grande clamore, alimentato dalle solidarietà del Pd, gli insulti ricevuti da Nina Verdelli, compagna dell’attore Alessio Boni, presa di mira per essersi espressa a favore del Ddl Zan. Gli attacchi alla Verdelli, che ha solo espresso le sue opinioni, sono quanto mai da condannare. Ugualmente, però, dovrebbero suscitare la stessa indignazione e lo stesso clamore gli insulti indirizzati a chi si è detto in disaccordo con quella. Invece, anche in questo frangente si assiste alla logica dei due pesi e delle due misure, con una grancassa mediatica attivissima quando si tratta dei primi casi e improvvisamente silente quando si tratta dei secondi. Due casi recentissimi parlano in modo molto chiaro, tanto più che le vittime dell’odio sono due esponenti della sinistra: la senatrice Pd Valeria Valente e l’ex deputata dem e storica attivista per i ...

