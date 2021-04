(Di lunedì 19 aprile 2021)il, con l’account della madre., che giovedì sera ha ucciso il patrigno unendo il nitrito di sodio alla pasta e mandato all’ospedale la mamma, adesso si trova in carcere. La pista seguita dagli inquirenti è quella della premeditazione. Il giovanearchitettato tutto nei minimi dettagli, e la sua intenzione era proprio quella di avvelenare la madre ed il compagno. Tuttavia, il giovane ha dichiarato agli inquirenti che a mettere ildentro la pasta fosse stata la mamma, ma questa ipotesi è considerata assai poco attendibile, dato che il solo piatto a non contenere ilera il suo. La storia è maturata in un contesto famigliare di litigi continui e dissapori. I motivi dietro il gesto di ...

Advertising

QuotidianPost : Omicidio Casalecchio: Alessandro aveva acquistato il veleno online - zazoomblog : Omicidio Casalecchio Alessandro ha provato a strangolare sua madre dopo il veleno - #Omicidio #Casalecchio… - Laura_in_cucina : Omicidio a #Casalecchio: veleno acquistato con il nome della madre - planetpaul65 : Omicidio a Casalecchio, la frase choc di Alessandro Asoli: 'Mamma, perché non muori?' - fanpage : “Mi abbracciava, mi diceva resta qui, mi sembrava strano da lui questo atteggiamento così tanto affettuoso. E quand… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Casalecchio

. Una donna di 56 anni e il suo compagno avvelenati con un piatto di pasta. Per l'uomo, Loreno Grimaldi, la cena è stata fatale. Ancora in ospedale invece la donna che si sta ...Un'abitudine insolita per il ragazzo, adesso in carcere per l'del patrigno , avvelenato ... messo in atto giovedì sera dal ragazzo nell'appartamento di Ceretolo di. Una storia ...Omicidio Casalecchio, un 19enne ha ucciso il patrigno e ha aggredito la madre, aveva comprato l'arma del delitto con il suo account Amazon ...Il giovane ha comprato sul web il nitrito di sodio che ha ucciso il patrigno, grave ma fuori pericolo la mamma, non si esclude la premeditazione ...