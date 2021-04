Napoli-Lazio: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 19 aprile 2021) Napoli-Lazio è in programma per giovedì 22 aprile 2021. Il match sarà valido per la 32a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 direttamente dal Diego Armando Maradona di Napoli. Napoli-Lazio: come arrivano le squadre? Il Napoli è reduce dal pareggio interno contro l’Inter per 1-1. Risultato che ha permesso alla squadra di Gattuso di restare in piena corsa per un posto in Champions League. Il quarto posto occupato dalla Juventus, dista solo di una lunghezza. Sarà dunque decisivo lo scontro diretto contro la formazione biancoceleste, sesta a quota 58 ma con una partita in meno che potenzialmente vedrebbe la formazione capitolina al quinto posto. Il match di andata vide la sconfitta dei partenopei per 2-0 che mise fine alle speranze di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021)è in programma per giovedì 22 aprile 2021. Il match sarà valido per la 32a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 direttamente dal Diego Armando Maradona di: come arrivano le squadre? Ilè reduce dal pareggio interno contro l’Inter per 1-1. Risultato che ha permesso alla squadra di Gattuso di restare in piena corsa per un posto in Champions League. Il quarto posto occupato dalla Juventus, dista solo di una lunghezza. Sarà dunque decisivo lo scontro diretto contro la formazione biancoceleste, sesta a quota 58 ma con una partita in meno che potenzialmente vedrebbe la formazione capitolina al quinto posto. Il match di andata vide la sconfitta dei partenopei per 2-0 che mise fine alle speranze di ...

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - Nowhere_Dumb : Il Napoli di Maradona, il Verona di Bagnoli, la Samp dei gemelli del goal, la Lazio di Eriksson, la Roma di Capello… - kobedeuces1 : RT @adriandelmonte: So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla, Vil… - Simplykacy : RT @adriandelmonte: So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla, Vil… - Snipes5_0 : RT @adriandelmonte: So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla, Vil… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Lazio Chi va in Champions League se parte subito la Super Lega ... che per l'Italia vede la partecipazione di Inter, Milan e Juventus, in Champions si qualificherebbero quindi - stando alla classifica attuale - Atalanta, Napoli , Lazio e Roma mentre i posti per ...

Con SuperLega stravolta corsa Champions: Cambia così Guardando la classifica attuale alla prossima Champions si qualificherebbero qAtalanta, Napoli, Lazio e Roma mentre i posti per Europa League e Conference League se li giocherebbero Sassuolo, Verona, ...

SERIE A - Napoli-Lazio, occhio ai cinque diffidati Il Napoli Online Gazzetta - Pirlo senza allegria Su Gazzetta: "Pirlo senza allegria". Lazio e Napoli si avvicinano nella corsa all’Europa: bianconeri quarti ma in difficoltà. E il futuro ...

Napoli: smettere di attaccare è stata la mossa giusta? Il pareggio con l'Inter non condanna il Napoli ma elimina qualche certezza dal baglio degli azzurri. Il quarto posto è ancora "lontano".

... che per l'Italia vede la partecipazione di Inter, Milan e Juventus, in Champions si qualificherebbero quindi - stando alla classifica attuale - Atalanta,e Roma mentre i posti per ...Guardando la classifica attuale alla prossima Champions si qualificherebbero qAtalanta,e Roma mentre i posti per Europa League e Conference League se li giocherebbero Sassuolo, Verona, ...Su Gazzetta: "Pirlo senza allegria". Lazio e Napoli si avvicinano nella corsa all’Europa: bianconeri quarti ma in difficoltà. E il futuro ...Il pareggio con l'Inter non condanna il Napoli ma elimina qualche certezza dal baglio degli azzurri. Il quarto posto è ancora "lontano".