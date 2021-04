MotoGP, Fabio Quartararo: ora l’incognita è la costanza (Di lunedì 19 aprile 2021) Fabio Quartararo ha concesso il bis. Dopo la vittoria autorevole a Losail, è arrivato il sigillo a Portimao (Portogallo). Il centauro francese della Yamaha Factory sembra aver fatto un clic nella sua testa e nella gestione agonistica della domenica ha messo in mostra un grande miglioramento rispetto al passato. Un aspetto che Marco Melandri, ex campione del Motomondiale e ora commentatore di DAZN, ha rivelato a OA Sport alcune settimane fa: “Quartararo ha l’esperienza dell’anno scorso gli sarà servita da lezione. Ha commesso degli errori e penso che sia cresciuto. Poi, possiamo girarci intorno fin quando vogliamo, ma correre con un Team Factory è diverso che farlo in Petronas, altrimenti non avrebbe avuto senso per lui cambiare. Gareggiando con una squadra con queste caratteristiche ha aggiornamenti costanti e una linea diretta con la ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021)ha concesso il bis. Dopo la vittoria autorevole a Losail, è arrivato il sigillo a Portimao (Portogallo). Il centauro francese della Yamaha Factory sembra aver fatto un clic nella sua testa e nella gestione agonistica della domenica ha messo in mostra un grande miglioramento rispetto al passato. Un aspetto che Marco Melandri, ex campione del Motomondiale e ora commentatore di DAZN, ha rivelato a OA Sport alcune settimane fa: “ha l’esperienza dell’anno scorso gli sarà servita da lezione. Ha commesso degli errori e penso che sia cresciuto. Poi, possiamo girarci intorno fin quando vogliamo, ma correre con un Team Factory è diverso che farlo in Petronas, altrimenti non avrebbe avuto senso per lui cambiare. Gareggiando con una squadra con queste caratteristiche ha aggiornamenti costanti e una linea diretta con la ...

