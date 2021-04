Milan, l’attaccante che piace a Maldini potrebbe finire…all’asta (Di lunedì 19 aprile 2021) Gianluca Scamacca piace tanto a Maldini ma il Milan non vuole partecipare ad aste per lui: la sua valutazione si aggira sui 30 milioni Il calciomercato continua a catturare parte dell’attenzione del Milan che complici i rallentamenti di alcune delle formazioni coinvolte nella corsa per la Champions rivede la qualificazione più vicina. I rossoneri sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 aprile 2021) Gianluca Scamaccatanto ama ilnon vuole partecipare ad aste per lui: la sua valutazione si aggira sui 30 milioni Il calciomercato continua a catturare parte dell’attenzione delche complici i rallentamenti di alcune delle formazioni coinvolte nella corsa per la Champions rivede la qualificazione più vicina. I rossoneri sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : L'attaccante del Milan Mario Mandzukic ha rinunciato a ricevere la retribuzione del mese di marzo, perché indisponi… - GQitalia : L'attaccante croato devolverà la mensilità - circa 300 mila euro - in #beneficenza. Ecco i dettagli #milan… - CMercatoNews : ???? #Milan, scelto il vice #Ibrahimovic: l'attaccante arriva dal #Celtic - milansette : Gazzetta - Il Milan 'ringrazia' Scamacca: l'attaccante resta nel mirino dei rossoneri come vice-Ibra - sportli26181512 : Gazzetta - Il Milan 'ringrazia' Scamacca: l'attaccante resta nel mirino dei rossoneri come vice-Ibra: Gianluca Scam… -